من يريد إغتيال ايلي الفرزلي؟

لفت مرجع سياسي الى ان قدر دولة الرئيس ايلي الفرزلي هو نية البعض باستهدافه الدائم إن بالاغتيال الجسدي الذي فشل مرةً او بالاغتيال السياسي الذي يطاوله في كل مرة دون ان ينجح.

ويشير المرجع الى ان التاريخ يسجل للنائب المنتخب الفرزلي استقامته السياسية العامة ومعرفته الحادة في ابواب السياسة والتشريع التي تؤهله لشغول منصب نائب رئيس مجلس النواب عن جدارة، لكن شاء البعض ان يعمل على محاولة اغتياله من على هذا المنصب من خلال التسريب في الاعلام من ان الفرزلي “زلمة” من ازلام النظام السوري في لبنان.

والغريب ان احدى الجهات التي تكيل الاتهام للفرزلي اعلامياً، تترك في ربوعها ودائع سورية تحمل لقب سعادة النائب وثانية سعت سابقاً لاغتياله جسدياً وتسعى اليوم لمحاولة اغتياله سياسياً من خلال محاولة قطع الطريق عليه والايحاء بما ليس واقعاً.