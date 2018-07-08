نجوى كرم تشعل مواقع التواصل بصورٍ جديدة!

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‏نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مساء أمس، صوراً جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعمّمت الصور على كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كصور عرضٍ جديدة.

‏وبدت نجوى في الصور، رائعة الجمال والأنوثة بإطلالةٍ صيفية باللون “الموڤ”، أشعلت مواقع التواصل، ورفعت حماس جمهورها الّذي كان في أَوجِّهِ أصلاً بعد الصور التي نشرتها أول أمس من داخل الأستديو، برفقة الشاعر والملحن سهيل فارس، والموزع طارق عاكف، ما يعني أنها تحضّر لجديدها المرتقب هذا الصيف.

‏وكانت شمس الأغنية قد قررت العزوف عن إحياء عددٍ كبير من الحفلات هذا الصيف، بعد أن أحيت عشرات الحفلات بالسنتين الأخيرتين، وكان بعضها في أوقات متقاربة وفي مدنٍ متفرّقة في أنحاء اعالم.

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