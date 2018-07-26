نجوى كرم تحيي حفل عيد الجيش اللبناني

إحتفالاً بعيد الجيش اللبناني ، تحيي شمس الغنية نجوى كرم حفل في ساحة ضهور الشوير نهار الأحد ٢٩ تمّوز من تنظيم بلدية الشوير وعين السنديانة وتحت رعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون .

حيث نشرت الفنانة نجوى كرم ، فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام و تويتر، تدعو فيه للإحتفال بعيد الجيش اللبناني .