موقع الحدث نيوز

نجوى كرم تحيي حفل عيد الجيش اللبناني

الكاتب: زهراء يحيى 397 0

إحتفالاً بعيد الجيش اللبناني ، تحيي شمس الغنية نجوى كرم حفل في ساحة ضهور الشوير نهار الأحد ٢٩ تمّوز من تنظيم بلدية الشوير وعين السنديانة وتحت رعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون .

حيث نشرت الفنانة نجوى كرم ، فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام و تويتر، تدعو فيه للإحتفال بعيد الجيش اللبناني .

كما أكدت الفنانة كرم أنه علينا الاحتفال بعيد الجيش اللبناني لأنهم يستحقون ذلك .

زهراء يحيى
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب