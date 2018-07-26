نجوى كرم تحيي حفل عيد الجيش اللبناني

إحتفالاً بعيد الجيش اللبناني ، تحيي شمس الغنية نجوى كرم حفل في ساحة ضهور الشوير نهار الأحد ٢٩ تمّوز من تنظيم بلدية الشوير وعين السنديانة وتحت رعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون .
حيث نشرت الفنانة نجوى كرم ، فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام و تويتر، تدعو فيه للإحتفال بعيد الجيش اللبناني .
كما أكدت الفنانة كرم أنه علينا الاحتفال بعيد الجيش اللبناني لأنهم يستحقون ذلك .
#NKO
إحتفلوا بـ #عيد_الجيش_اللبناني مع شمس الغنية #نجوى_كرم بضهور الشوير في ٢٩ تموز.
للمزيد من التفاصيل: https://t.co/BuItyeGa60 pic.twitter.com/2r0zApH7AT
— Najwa Karam (@najwakaram) July 25, 2018