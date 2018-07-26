غداً يشهد العالم أطول خسوف للقمر في القرن ال21 وظاهرة “القمر الدموي”!

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‏سيكون سكان الأرض على موعدٍ مع أطول خسوفٍ كلّي للقمر، غداً الجمعة ليلاً، ومع ظاهرة ما يُعرف بالقمر الدّامي، والّذي يكون بسبب تحوّل القمر للون الأحمر القاني، نتيجة إنعكاس الضوء من الغلاف الجوّي للأرض.

‏ووفقاً للحسابات الفلكية، سيستمر الخسوف لمدة ساعة و43 دقيقة، وذلك لأن القمر سيكون في أبعد نقطة على الأرض، أما الخسوف كاملاً، اي الجزئي والكلّي فسيستمر لمدة 4 ساعات، وهو أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحالي.

‏وسيكون واضحاً في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية، أما باقي سكان العالم فلا يمكنهم مشاهدته.

‏كما يمكن للراصدين غداً ليلة السبت، رؤية كوكب المريخ بوضوح خلال ظاهرة الخسوف، حيث سيكون المريخ في أقرب نقطة إلى الأرض منذ 15 عاماً.

‏ويُشار إلى أن ظاهرة الخسوف تحدُث حين تتوسّط الأرضُ الشمسَ والقمر في مستوى واحد، حيث يمرّ القمر في ظلّ الأرض.

‏ليلى جوجو