المستقبل.. حُذّر أمنياً فتراجع

من خارج السياق، اصدر تيّار المستقبل بياناً أمس الاول، نفى خلاله الانباء المتداولة عن تحضيرات شعبية في سبيل دعم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، واضعاً الامر في خانة الشائعات.

وفي متابعة للموضوع، تبين أن معلومات مؤكدة وردت الى جهات امنية تدل الى تبلور تحضيرات شعبية يقف خلف الدعوة اليها عدد من اعضاء المنسقيات واشخاص يحسبون على المستقبل، ما حدا بأحد الاجهزة الامنية لابلاغ المعنيين في المستقبل مع نصحهم بالابتعاد عن التحركات الشعبية في هذا الظرف، خاصة في طرابلس، لما قد تحمله من ابعاد مضرة بالوضع الامن الداخلي، سيما وان التحركات المعد لها تأتي في ظرف حساس.

التحذير الامني، دفع تيار المستقبل لاصدار بيان رسمي تنصل فيه اولاً من التحركات، وشكل ثانياً ما يمكن تشبيهه بـ”تعميم داخلي” منع بموجبه أي تحركات حزبية “عفوية” او “غير عفوية” تأتي من خارج التنسيق مع القيادة العليا.