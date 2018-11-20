مراد: “انحراف” في موقف الرئاسة

زار وفد من حركة حماة الديار يرأسه قائدها رالف الشمالي، مكتب النائب عبد الرحيم مراد حيث كان في الاخير في استقباله

الزيارة اتت في سياق الدعم الذي اعلنته الحركة لتوزير سني من اعضاء النواب الستة المنضوين ضمن اللقاءالتشاوري.

واعتبر الشمالي امام مراد، ان توزير سنة من ٨ اذار حلفاء المقاومة هو حق بعد كسرهم الاحتكار السني الذي مارسه تيار المستقبل لمدة اعوام، لافتا الى ان من يدعي ابوة السنة عليه ان يكون منصفاً بينهم.

وراى ان مسالة التوزير السني تتخطى بابعادها المقعد وتصل الى مستوى تمثيل شريحة شعبية كبرى، اضافة الى ان هذا التمثيل يسحب الاستخدام الطائفي الذي اشتهر به تيار المستقبل ضد المقاومة من بوابة احتكاره القرار لدى الطائفة السنية

من جهته شدد مراد ان التحركات التي طبعت الاسبوع الماضي ادت الى انحراف في موقف رئيس الجمهورية، فبعد ان كان ضد تمثيل النواب السنة الستة، بات الان يتموضع في الوسط بينهم وبين الرئيس المكلف وهذا امر بالغ الدلالات.

تجدر الاشارة الى ان النائب فيصل كرامي كان قد ذكر في اطلالة تلفزيونية اخيرة حصول تبدل في موقف رئيس الجمهورية حيال تمثيل احد النواب السنة الستة .