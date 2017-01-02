توقعات الابراج ليوم الاثنين 2 كانون الثاني 2017

برج الحمل

اليوم جيد لك يا مولود الحمل فاستغله لتنفيذ ما تريد وخاصة في المجال العملي الذي يشهد تقدماً ملموساً فابدأ بالمشاريع وأعط قراراتك اليوم فرأيك سوف يكون مسموعاً وإذا كنت في البيت فقد تقوم ببعض المشاريع المسلية. في فترة المساء لديك العديد من البرامج والمواعيد فحاول أن ترتب مواعيدك بنفسك لكي لا يغضب منك أحد لأنك لن تفي بوعدك.

برج الثور

ما تزال العاصفة تلقي بظلالها عليك، لذلك خذ نفساً عميقاً قبل أن تنفذ أي أمر أو تتكلم لأن خطأك سوف يكون له وقع أكبر من أي يوم آخر، المشاكل في العمل لم تعد غريبة عليك وخاصة في فترة ما بعد الظهر، أما اذا كنت في البيت فاحذر أثناء تعاملك مع افراد عائلتك. في المساء الزم البيت لأن خروجك قد يجلب لك مشاكل، وخاصة اذا كان مع الحبيب.

برج الجوزاء

ما تزال الأمور هادئة حولك، لكن عليك الانتباه جيداً لأن الماء الهادئ هو الذي يغرق، يوم جيد اذا التزمت الصمت ولم تتدخل في أمور ليس لك بها. في فترة ما بعد الظهر قد يخرج من جيبك مبلغ مالي لا بأس به نتيجة كرمك المتناهي. في المساء الوضع العاطفي جيد .

برج السرطان

شكلك لا يريح الذي أمامك في فترة الصباح لأنك مزاجي اليوم ولا يستطيع أي أحد أن يفهم ما تريد، الندم قد يرافقك في الظهيرة لفرصة أضعتها في العمل أو لتصالح بينك وبين أحد قريب منك. في المساء تتحسن أمورك العاطفية، لكن عليك بأن تحافظ على لسانك من جرح من تحب. مواليد 1 الى 12 تموز هم أكثر المتأثرين بهذه الظروف.

برج الأسد

القوة، الحكمة، التسلط، والتملك من سماتك اليوم، فاعرف كيف تستغل كل هذه الأمور في السيطرة على أوضاعك العملية التي تشهد صعوبة وضغطاً خاصة في فترتي الصباح والظهيرة، أما اذا كنت في البيت فقد يكون لديك برامج كثيرة لتمتع نفسك بها في المساء، لكن عليك بالصبر أثناء جلوسك مع من تحب ولا تستعجل بالقرار في علاقتكما.

برج العذراء

الضغوطات ما تزال ترافقك يا مولود العذراء ومنذ الصباح الباكر؛ حيث لا تستطيع السيطرة على كم الأعمال الهائل الذي تواجهه وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، أما اذا كنت في البيت فقد تكون الأجواء هادئة وتبقى في فراشك نائما طلبا للراحة. في المساء عليك بالراحة ولا مانع في الخروج لكي ترفه عن نفسك قليلا. مواليد 2 الى 12 أيلول أكثر المضغوطين اليوم.

برج الميزان

لن يسير شيء معك كما ترغب وقد تلاحظ أنك تبدأ نهارك متعباً والمشاكل تواجهك منذ الصباح الباكر، اعتنِ بصحتك جيداً في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي إثر الضغوطات التي تؤثر عليك. في المساء الكآبة والملل يزورانك فيجعلانك حساساً لأي كلمة توجه لك حتى من أقرب الناس اليك.

برج العقرب

تبدأ بإطلالة مميزة منذ الصباح وتنتقي ثيابك بدقة لكي تبدو بأحلى حلة لأن لديك الكثير من الأعمال والمواعيد التي يجب أن تظهر بها بمظهر لائق. الأعمال جيدة اليوم لكن لا تيبس عقلك وتجعل العناد يدمر علاقاتك مع الآخرين، في المساء احذر من مناوشات مع الحبيب .

برج القوس

الحظ ما يزال يقف الى جانبك ويدعمك بكل قوة لذلك عليك بتجريب حظك وخاصة في مجال العمل أو الدخول في المغامرات والمراهنات وسوف تذهل بكثير من الأمور التي سوف تحدث أمامك. في المساء سوف تتخذ قرارا صحيحا بشأن علاقتك العاطفية أو أحوالك العائلية، وقد تخرج للاستمتاع مع أصدقائك بليلة من العمر.

الجدي

التغييرات في المواعيد والبرامج هي أكثر المسيطرين عليك اليوم، لذلك عليك عدم الشعور بالعصبية والمزاجية للتغييرات التي تحدث حولك، الصحة مهمة اليوم فعليك الانتباه لمعدتك وقد تشعر بوجع في الرجلين، في فترة المساء هناك تطور ملحوظ على علاقتك بمن تحب وقد تكون للأسوأ فاحذر أن تقوم بمبادرة تجاهه واترك الأمر ليوم غد.

برج الدلو

عليك بالتعبير عما يجول في خاطرك جيداً وكن قوي الشخصية لتواجه هذا النهار الذي يعبق بالأحداث والتطورات، لا تدع الأمور تفلت من يديك في فترة الظهيرة التي تشهد الكثير من الأعمال والأحداث. في المساء عليك تقوية علاقتك مع من تحب لأنك لا تجد الوقت الكافي .

برج الحوت

الأمور المالية تهمك اليوم وهي في سلم أولوياتك يا عزيزي الحوت لأن وضعك المالي متدهور ومصاريفك في ازدياد في فترة ما بعد الظهر تتفرغ لمن تحب لأنك مشتاق اليه جداً. انتبه الى علاقاتك العائلية فسوف تكون موضع اهتمامك في المساء لأمر طارئ يحدث فجأة.