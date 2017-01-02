الحدث نيوز حذر من تفجيرات ارهابية في طرطوس قبل وقوعها

هجومان انتحاريان كانا على وشك احداث كارثة دموية في طرطوس لولا تدخل رجال الامن في اللحظة المناسبة، الحدث نيوز وعبر مصادره الخاصة كان قد حذر قبل يومين من وقوع التفجيران الارهابيان من هجمات ارهابية محتملة على المدينة ليلة راس السنة.

ونصح الحدث نيوز سكان مدينة طرطوس السورية الاهالي بالابتعاد عن الاماكن العامة والتجمعات.. بامكانكم متابعة المادة على الرابط التالي:

http://www.alhadathnews.net/archives/253765

يذكر ان كورنيش طرطوس شهير باكتظاظ زواره صيفاً شتاء ويزداد الاكتظاظ ليلة راس السنة حيث يخرج سكان المدينة الى متنفسهم المجاني لمشاهدة الالعاب النارية والجلوس قليلاً امام البحر لذا اختار الانتحاريان الكورنيش لتنفيذ عمليتهما التي اسفرت عن استشهاد اثنين من عناصر الامن السوري.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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