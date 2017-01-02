كيف سيكون طقس الغد

أفادت مصلحة الأصاد الجوية أن “المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز فوق جنوب تركيا يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام القادمة”. وجاءت النشرة وفقاً للتالي:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة تشتدّ غزارتها بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق وتتدنى ليلاً الى 1100م.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق، يتخلّلها انفراجات بعد الظهر دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: غائم إجمالاً مع أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربية سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س تشتد لتقارب ال ٦٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

حال البحر: مائج وحرارة سطح الماء: ١٨°م.