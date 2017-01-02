ترامب سيكشف أسرار الهجمات الالكترونية.. متى ؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيكشف الأسبوع المقبل عن ما لديه من معلومات بخصوص الهجمات الإلكترونية على منظومة الانتخابات الأمريكية.

ترامب وفي حديث نقلته صحيفة “Hill”، يوم الاثنين 2 يناير/كانون الثاني قال: “أعرف الكثير عن الهاكرز. القرصنة هي شيء يصعب معرفة من يقف وراءها، لذلك يمكن أن تكون جهة أخرى” في إشارة إلى الهجمات الإلكترونية التي تزعم إدارة الرئيس باراك أوباما أن روسيا تقف ورائها.

وأضاف: “أنا أعرف أشياء لا يعرفها الآخرون”. وفي جوابه على سؤال الصحفيين عن الموعد الذي سيكشف فيه عن هذه المعلومات قال ترامب: “ستعرفون كل شيء يوم الثلاثاء أو الأربعاء”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ممثلين عن جهاز المخابرات الأمريكية، ليقدموا له المعلومات التي على أساسها تم اتهام روسيا بمحاولة اختراق أجهزة كومبيوتر في الولايات المتحدة.

وتزعم إدارة الرئيس باراك أوباما أن روسيا تقف وراء هجمات ألكترونية استهدفت الحزب الديمقراطي، وأثرت على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وجعلتها لصالح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

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