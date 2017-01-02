خميس: الحكومة مهتمة بدعم كل الصناعيين في حلب

قال رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس اثناء ترأسه لاجتماع في مدينة حلب السورية: لن نقبل بأي معمل خاسر في حلب وسنلغي كل تراخيص المعامل التي لاتريد ان تعمل.

واكد خميس ان الحكومة مهتمة بدعم كل الصناعيين في حلب وستقدم كل الاعفاءات اللازمة لهم، لافتا الى ان الأولوية في حلب هي لفتح الطرقات – المستوصفات- المدارس- وعودة حركة الانتاج وسنرى نتائج ذلك خلال الأيام القادمة .

وكان رئيس الحكومة السورية قد بدأ زيارة لمدينة حلب مع وفد حكومي يضم 15 وزيرا وذلك بتوجيه من الرئيس السوري بشار الاسد، حيث اوضح خميس أن الفريق الاقتصادي الحكومي بمعظمه في محافظة حلب حالياً من أجل إعادة العملية الإنتاجية بدءاً من المدينة الصناعية الشيخ نجار وصولاً إلى أصغر فعالية اقتصادية من خلال اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة .

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