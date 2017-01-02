تنسيق روسي تركي للقضاء على داعش في سورية

شنت طائرات حربية روسية وتركية غارات على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في شمال سوريا، حسبما قال مصادر عسكرية تركية.

وأوضحت المصادر أن الطائرات والمدفعية التركية قضت على 22 مسلحا لـ”داعش” في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما دمرت الطائرات الروسية عدة مواقع تابعة للتنظيم قرب مدينة الباب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أواخر العام الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، مع استثناء تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين. وتتولى روسيا وتركيا مسؤولية الرقابة على التزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.

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