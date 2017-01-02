غارة موفقة.. قياديو النصرة الى الجحيم

ارتفع عدد قتلى مسلحي “جبهة النصرة” إلى 11 مسلحاً إثر غارات لطيران “التحالف الدولي” على منطقة سرمدا ومحيطها في ريف إدلب الشمالي.

حيث توفي المدعو “مصلح العلياني” القيادي الشرعي في جبهة النصرة والملقب “أبو خالد الجزراوي” متاثرا باصابته جراء الغارة الجوية.

وكانت التنسيقيات أعلنت عن مقتل أحد مسؤولي الصف الأول في “جبهة النصرة” المدعو “أبو عمر التركستاني”، ومسؤولان اخران من “النصرة” المدعوان “خطاب القحطاني” و”أبو المعتصم الديراني” جراء غارات لطيران “التحالف الدولي” على منطقة سرمدا ومحيطها في ريف إدلب الشمالي.

وقال المرصد السوري المعارض إن “أبو عمر التركستاني”، و”أبو خطاب القحطاني” قُتلا في ضربات استهدفت سيارة كانا يستقلانها على طريق سرمدا – باب الهوى في ريف إدلب الشمالي.

ويُعد “أبو عمر التركستاني” من المسؤولين “الجهاديين” العشرة الأوائل في سوريا وأحد المسؤولين الـ 4 الأبرز في “الحزب الإسلامي التركستاني”.

أما “أبو خطاب القحطاني” فهو قيادي في “تنظيم القاعدة” وقاتل سابقاً في أفغانستان واليمن ومن ثم انتقل إلى سوريا بحسب ما اورد المرصد السوري المعارض.

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