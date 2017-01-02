ماذا طلب اهالي حلب من رئيس الحكومة السورية؟

طالب اهالي مدينة حلب خلال اجتماعهم الذي يجري الان مع الوفد الحكومي بحلب بمكافحة تجارة الامبيرات التي نشطت خلال الازمة وكبدت العوائل الحلبية الكثير من الخسائر المالية حيث يقوم اشخاص بعينهم في احتكارها وبيع الكهرباء للناس بمبالغ خيالية تصل الى 150 الف ليرة سورية شهريا.

واكد اهالي المدينة خلال لقائهم مع الوفد الحكومي على ضرورة تأمين آليات ثقيلة وتعويض الأضرار وتخفيض سعر الوقود وتثبيت العقود الموسمية وتحسين واقع المخابز والعاملين فيها.

كما طالبوا ايضا بعدد من القضايا الخدمية التي تمس حياتهم اليومية ومنها معالجة تشابه الاسماء أمنياً واحياء السوق القديم والحفاظ على التراث وزيادة استيعاب الاطباء في المفاضلات التعليمية ودعم الخريجين.

واكدو على ضرورة توفير الادوية ودعم الصيدليات وتسهيل عودة الموظفين خارج الخدمة واعطاء التأمينات الاجتماعية للعاملين وتسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية والقانونية في خدمات حلب.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء السوري يرافقه 15 وزيرا يقومون بزيارة لمدينة حلب بتوجيه من الرئيس السوري حيث سيلتقون الاهالي والفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة.

المصدر- خاص الحدث نيوز

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