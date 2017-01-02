بالصورة: تزوجها فمات !!

افادت معلومات صحفية في زحلة ماريان الحاج ان السوري احمد صالح (21 سنة) توفي ليلا فيما اصيبت زوجته ديالا الصحن (17 سنة) نتيجة تنشقهما ثاني اوكسيد الكاربون بعد تسربه من مدفئة الغاز داخل غرفتهما في شتورا حيث يعمل الزوج كناطور.

وعلى الاثر تم نقل ديالا الى مستشفى شتورا للمعالجة.

وفي تفاصيل الحادثة، وصلت ديالا يوم امس من بلدتها الحسكة السورية مع والديها لتحتفل بزفافها في بلدة بر الياس مع احمد، وبعد انتهاء احتفالات الزفاف توجه الزوجان الى الغرفة، وعند الواحدة من منتصف ليل امس قصد أهلهما المنزل للاطمئنان عليهما وشعروا برائحة غاز قوية منبعثة من الداخل، فخلعوا الباب ليجدوا احمد وديالا في حال اختناق.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

