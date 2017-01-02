هكذا ساهم ما يسمى “اصدقاء سورية” بهزيمة المسلحين

تحدثت التنسيقيات عن مسوحات وبيانات تبين تراجعا لافتا في استخدام الصواريخ المضادة للدروع بجميع أنواعها من قبل الميليشيات المسلحة المتواجدة في سورية، وذلك ابتداء من خريف عام 2016.

وتسائلت التنسيقيات عن السبب الرئيسي الذي كان وراء تقلص اعتماد الميليشيات المسلحة على مضادات الدروع ابتداء من خريف هذا العام، لتعود وتعترف بان هناك قرارا بتقليص الدعم وإمدادات الصواريخ المضادة للدروع قد جرى تطبيقه، في الوقت الذي ظهر اعلاميا خبرا يقول ان اميركا ستورد للمعارضة المسلحة اسلحة مضادة للطائرات.

وقالت التنسيقيات ان هناك علاقة واضحة ووثيقة إلى حد غير قليل، بين تقلص استخدام مضادات الدروع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2016، وبين تراجع الميليشيات المسلحة خلال هذه الأشهر بالذات، لاسيما في جبهات الشمال، التي كانت وما تزال “المخزن الأول” لمضادات الدروع، والمستخدم الأول بين مختلف الميليشيات في عموم سوريا.

يذكر ان عدد من دول ما يسمى بـ”مجموعة أصدقاء سوريا” قد سلمت الميليشيات المسلحة في سورية أسلحة متطورة مضادة للدروع، ومن الواضح ان انطفاء الوهج الاعلامي لتلك المجموعة تسبب في حرمان الميليشيات المسلحة من امتلاك المزيد من تلك الصواريخ مما انعكس ايجابا على الجيش السوري والساحات القتالية.

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