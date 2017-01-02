حماة الديار: داعش هو مشروع اسرائيلي

إستنكرت حركة حماة الديار الهجوم الارهابي اللذي طال تركيا في ليلة رأس السنة.

وفي بيان، قالت الحركة أننا “نشد على أيادي أهل الضحايا و نرجوا من الدولة التركية انزال أشد العقوبات بالقاتل الذي لا يزال فارا” وتابعت: “على كل مواطن ان يكون خفيرا” في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلدان العربية حيث تغلغل الارهاب فيها .

ومن هنا تكمن اهمية بناء مجتمع مدني داعم للمؤسسات الامنية حيث يكونون العين الساهرة في كل شارع و منطقة .

مشروع داعش هو مشروع اسرائيلي لتدمير البلدان العربية، لكن طالما هناك نبض في عروقنا لن ننكسر امام قوى الشر.

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