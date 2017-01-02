خلال 4 أيام.. 280 قتيلاً في تايلاند

لقي 280 شخصا مصرعهم في تايلاند خلال الأربعة أيام الأولى من عطلة رأس السنة بسبب حوادث السير في البلاد.

وتمتد عطلة رأس السنة في تايلاند من 29 الشهر المنصرم حتى يوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعتبر أسبوع عطلة رأس السنة من أخطر الأسابيع بالإضافة إلى أسبوع الاحتفالات برأس السنة التايلاندية في شهر أبريل/نيسان كل عام.

وعادة ما يتناول التايلانديون المشروبات الروحية بشراهة في الأعياد وهم يسوقون السيارات. وقد توفي 81 شخصا وأُصيب 778 آخرون يوم الأحد الماضي وحده رابع أيام العطلة، وتم تسجيل 755 حادث سير.

وأوضح المركز الحكومي للسلامة من حوادث الطرقات أنه منذ يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى يوم الاثنين 2 يناير/كانون الثاني الجاري، لقي 280 شخصا مصرعهم في طرقات تايلاند.

ولفت المركز إلى أن نسبة الوفيات بسبب حوادث السير ارتفعت هذه السنة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية بنسبة 10%.

وتحتل تايلاند المراتب الأولى في عدد الوفيات بسبب حوادث السير.

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