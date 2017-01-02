مؤخرة كارداشيان “تثير” مواقع التواصل

في خطوة استغربها جمهور النجمة العالمية كيم كاردشيان حول العالم، نشر الـ”Make up Artist” الخاص بكاردشيان ماريو ديديفانوفيك صوراً تظهره وهو يضع مكياجاً لمؤخرتها على صفحته على “انستغرام” حسبما أكّد موقع “people”.

وأظهرت الصور ديديفانوفيك وهو يضع مكياجاً لقدم كيم كاردشيان بالكامل حتى لا يبدو لون مؤخرتها مختلفاً عن باقي جسمها، وعلّق على إحدى الصور قائلاً: “تظنّون أنني أضع المكياج للوجه فقط؟!!!” وعلّق على صورة أخرى: “هل تتساءلون ما الذي يحدث فعلاً قبل الصعود على السجادة الحمراء؟ أنشر لكم هذه الصور من كواليس تحضير النجمة كيم كاردشيان”.

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