البحرين تتهم إيران بدعم الهجوم على سجن “جو”

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إيران بدعم الهجوم المسلح على سجن “جو”.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تابع مركز الإعلام الأمني ما بثته “قناة أهل البيت” التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تمت بنجاح”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة سجن في منطقة “جو” ما أدى إلى مقتل شرطي أثناء تصديه لهم، وفرار سجناء محكومين في قضايا إرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية كثفت أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في هذا الحادث، وكذلك على المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويقبع آلاف السجناء البحرينيين في السجن بتهم تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وهجمات مسلحة على قوات أمن في المملكة.

وتعتبر هذه العملية المسلحة الأولى من نوعها التي تستهدف السجون في البحرين، تم على أثرها فرار مساجين.

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