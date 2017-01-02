هل بدأت السعودية بإنقاذ الحريري؟

ذكرت معلومات صحافية أن شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع شركة “سعودي أوجيه” التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري على شراء حصتها في شركة “أوجيه تيليكوم”.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم، أن شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية، ستشتري حصة “سعودي أوجيه” في شركة “أوجيه تيليكوم” المساهم الرئيس في شركة خطوط الهاتف الثابت التركية “ترك تليكوم” والبالغة 65%.

وتملك شركة الاتصالات السعودية حصة 35 % من “أوجيه تيليكوم”، اشترتها في بداية العام 2008 من “سعودي أوجيه” بمبلغ 9.6 مليار ريال.

وتخلفت “أوجيه تيليكوم”، التي تملك الحصة الأغلبية في الشركة التركية، عن سداد دفعة فائدة قيمتها حوالي 300 مليون دولار في أيلول 2016 من القرض البالغ قيمته 4.75 مليار دولار.

وتواجه “سعودي أوجيه”، نتيجة هبوط أسعار النفط، إعادة هيكلة محتملة لديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار.

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