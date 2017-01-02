القوات الجوية الأمريكية تتبجح بقدرتها على تخطي الدفاع الجوي الروسي

2 يناير, 2017 - 4:29 مساءً المصدر: وكالات
القوات الجوية الأمريكية تتبجح بقدرتها على تخطي الدفاع الجوي الروسي

تتضمن خطط الولايات المتحدة، مع حلول منتصف العشرينيات من القرن الحالي، إنتاج مقاتلة حديثة جدا يمكنها اختراق وتحييد أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية.

أفادت بذلك صحيفة Scout Warrior وذكرت أن المقاتلة ” F-35″ تخضع في الوقت الراهن لاختبارات في الهواء الطلق، وكذلك يجري اختبارها بمساعدة جهاز كمبيوتري لمحاكاة الظروف القتالية .

وتعتبر القوات الجوية الأمريكية أن نظم الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز ” إس-300″ بمثابة التهديد الرئيسي لطيرانها. وكذلك تخشى أن تتمكن الدول المعادية للولايات المتحدة من الحصول على نظم دفاع جوي صاروخية حديثة من روسيا والصين.

المصدر: وكالات
2 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل