مقتل قياديين من “جبهة النصرة”بريف حمص

قامت وحدة من الجيش السوري يتنفيذ عملية نوعية على تجمع ميليشيات تنظيم “جبهة النصرة “المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي.

يذكرأن وحدات من الجيش أمس قضت على العشرات من إرهابيى تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاش ثقيل في ريف حمص الشرقي.

حيث أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز عن قيام سلاح المدفعية في الجيش السوري بتوجيه ضربات مركزة على تجمع لميليشيات”جبهة النصرة” في قرية أم شرشوح الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 18 كم مؤكدا أن العملية أسفرت عن “مقتل العديد من قياديي “النصرة” من بينهم “مصطفى غالب الأحدب” متزعم ما يسمى “سرية الهاون” و”محمد علي عفارة” و”محمد الشيخ مصطفى” وإصابة آخرين وتدمير مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.