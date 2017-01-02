القنيطرة بلا كهرباء والسبب؟

قامت الميليشيات المسلحة التابعة ل “جبهة النصرة بتنفيذ إعتداء على عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الخزرجية بريف دمشق الجنوبي الغربي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة القنيطرة.

مصدر في محافظة القنيطرة أفاد أن إرهابيين فجروا عبوات ناسفة زرعوها في 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في موقع الخزرجية بريف دمشق الجنوبي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

هذا وقد منعت الميليشيات المسلحة في سعسع ورشات الكهرباء من إصلاح برج التوتر العالي الذي قاموابتفجيره أول أمس في القنيطرة

يذكر أن الميليشيات المسلحلة المنتشرة في ريف دمشق والقنيطرة والتابعة ل”جبهة النصرة “تتلقى الدعم من كيان العدو الإسرائيلي الذي أقام لهم وحدة ارتباط ومخيمات ونقاط تمركز ومشافي ميدانية ويعالج الإرهابيين المصابين في مشافيه داخل الأراضي المحتلة.