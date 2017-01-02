مثلث برمودا في السويداء..

بعد حدوث العشرات من حالات الاختطاف والقتل وسرقة السيارات والتهريب على مفرق بلدة صلاخد بالقرب من مدينة شهبا في السويداء دون إيجاد حل أو إنهاء لهذه المظاهر بدأ وجاء مدينة السويداء بالعمل على تشكيل لجان تتبع لمشايخ المدينة من أجل العمل على مكافحة هذه الظاهرة.

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بأن مجموعات من المشايخ تتقدمها مجموعات الشيخ “أبو يوسف رأفت البلعوس” بدأت بإنشاء دوريات في تلك المنطقة بعد تصاعد أعمال الخطف والسرقة للقضاء على تلك الظواهر

يذكر أن معظم حالات الاختطاف كانت تمر عبر مفرق بلدة صلاخد ليختفي بعدها المختطف وكأن هذه المنطقة مثلث برمودا أو مثلث الموت بحسب ما ذكرت مصادر محلية من أهالي السويداء

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

