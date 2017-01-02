بالصور: بلد عربي 90 في المئة من الشعب ولدفي نفس اليوم!

يبلغ مجموع سكان موريتانيا حوالي ثلاثة ملايين ونصف، أكثر من 90 في المئة منهم يحتفلون في 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام بأعياد ميلادهم.

الا ان الكثيرين منهم لا يعيرون بالا لهذه المناسبة نظرا لأن الاحتفال بعيد الميلاد ليس ثقافة شائعة في البلد.

ويعتقد الموريتانيون بأنهم الشعب الوحيد في العالم الذي “ولد جميعا في يوم واحد”، ويتساءل بعضهم على سبيل الدعابة هل اتفق جميع الأزواج مسبقا على أن يولد أبناؤهم في الـ31 من الشهر الأخير من العام.

ما هو السر؟

في الواقع لم تولد غالبية الموريتانيين في يوم واحد، لكن خطأ وقع أثناء إحصاء للسكان كانت قد أجرته الحكومة عام 1998 غير جميع تواريخ الميلاد إلى الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر.

وبالرغم من محاولات الكثيرين لإصلاح هذا الخطأ، إلا أنه ظل لصيقا بوثائقهم الثبوتية مسببا حرجا للكثيرين في الخارج.

وتتحدث وسائل إعلام موريتانية عن الكثير من المواقف الطريفة تعرضت لها وفود دبلوماسية موريتانية حين كان يصعب على البلدان المستقبلة أن تصدق بأن جميع القادمين إليها ولدوا في يوم واحد.

وأنشأت الحكومة الموريتانية قبل سنوات “الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة” التي تعهدت بإصلاح الأخطاء الموجودة في الوثائق الثبوتية، لكن كان الأوان قد فات بالنسبة للكثيرين.