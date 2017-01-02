إسرائيل.. تحقيقات في حادث قتل امرأة لأطفالها الأربعة قبل انتحارها

أفادت وسائل إعلام في إسرائيل بأن السلطات تجري تحقيقات في اشتباه بقتل امرأة أطفالها الأربعة في القدس قبل أن تنتحر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحديث يدور عن عائلة من أصول فرنسية دخلت إسرائيل مؤخرا، دون أن تكشف عن أسماء الضحايا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الأحداث وقعت يوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني، في شقة عثر رجال المطافئ فيها على جثث امرأة وأطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة.

ويشتبه بأن المرأة التي تم العثور على جثتها مشنوقة في الشرفة، أضرمت النار في شقتها.

وقال يورام ليفي، المتحدث باسم المطافئ، إن محققي الشرطة لم يتمكنوا بعد من تحديد أسباب موت البنات الصغيرات الأربع اللواتي حملت أجسادهن آثار حروق خطيرة.

فيما أورد ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، أن فرضية الانتحار بعد ارتكاب القتل هي المتبعة من قبل المحققين، دون أن يخوض في تفاصيل.

ونقلت صحيفة هآريتس عن وزارة الصحة أن 4.806 شخصا انتحروا في إسرائيل بين العامين 2000 و2013، وأكثر من ثلثهم (1.658 شخصا) من الداخلين الجدد.

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