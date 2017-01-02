قاسمي: طهران لن تسمح بتحويل سوريا الى ساحة نفوذ للدول بما فيها إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، أن بلاده لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى ساحة نفوذ للدول الأخرى، بما فيها إيران.

وقال قاسمي، في مؤتمر صحفي، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، أن “مواقف إيران واضحة.. ندعم وحدة الأراضي السورية، ولن نسمح بأن تتحول إلى ساحة نفوذ للدول الاخرى وحتى إيران”.

وحول اجتماع أستانا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن “هذا الاجتماع متعلق بالحكومة السورية والمعارضة.. وليس لدينا أية شروط خاصة”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تؤمن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، مضيفا أن طهران بذلت جهودا في هذا السياق وتأمل بأن تثمر جهود الدول الثلاث في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

واعتبر بهرام قاسمي أن آلية اجتماع أستانا غير محددة لغاية الآن ولم يحدد موعدها بالضبط.

وتابع المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني، قائلا: “مسألة حضور دول أخرى، غير مطروحة لحد الأن، وينبغي أن نقيّم الأوضاع ليكون بالإمكان التحدث في هذا المجال بصورة أفضل وأكثر وضوحا”.

وشدد المسؤول الإيراني على أن إيران لم تتراجع عن أي من مواقفها تجاه سوريا.

وحول احتمال انضمام دول ولاعبين آخرين لعملية الحل السياسي للأزمة السورية، قال برهام إن المهم هو صون السيادة الوطنية ووحدة الأراضي والأمن والاستقرار في سوريا.

ووصف قاسمي اجتماع موسكو الثلاثي بأنه كان ناجحا جدا، مؤكدا تحقيق تفاهمات جيدة في هذا الاجتماع.

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