بوروشينكو يهدي ماكين بندقية آلية إسرائيلية

قام الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بتنظيم زيارة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى منطقة النزاع في دونباس في شرق البلاد.

وذكر بوروشينكو في حسابه على “فيسبوك” أن هدفه من ذلك “تهنئة مشاة البحرية ” بحلول العام الجديد.

وزار الوفد الأمريكي، الذي ضم السيناتور جون ماكين، مقر القيادة في منطقة “شيروكونو” برفقة الرئيس الأوكراني، وتم خلال ذلك تكريم ماكين وإهدائه – بندقية آلية “فورت 221″. وهذه البندقية الرشاشة تنتج على نمط البندقية الإسرائيلية ” Tavor TAR-21″، وهي تنتج في أوكرانيا بترخيص اسرائيلي ومن مكونات إسرائيلية.

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