هذا ما يفصل الجيش السوري عن نبع الفيجة بالضبط

2 يناير, 2017 - 8:08 مساءً المصدر: خاص الحدث نيوز
هذا ما يفصل الجيش السوري عن نبع الفيجة بالضبط

 بدأت المسافة التي تفصل الجيش السوري عن الوصول إلى نبع الفيجة الذي يشكل الهدف الرئيس للقوات المتقدمة في وادي بردى بريف دمشق الغربي تتقلص لتقدّر بحوالي 600 متر لا أكثر

مصادر ميدانية للحدث نيوز أكدت أن المنطقة تشهد عملية عسكرية مكثفة لاستعادة السيطرة على النبع الذي يشكل المصدر الرئيس لمياه الشرب في دمشق، وسط تقدم “مدروس” من قبل وحدات الجيش بالتزامن مع رمايات مدفعية وصاروخية لنقاط تمركز المسلحين ..

 هذا وقد أشار المصدر إلى  أن الخيار العسكري هو الوحيد “حتى اللحظة” لحسم المسألة وإعادة المياه إلى مجاريها بعد رفض ميليشيات “جبهة النصرة”  كل مبادرات التسوية التي قدمتها الدولة السورية واﻷهالي.

 

المصدر: خاص الحدث نيوز
2 يناير, 2017

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