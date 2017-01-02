مقتل 21 عنصراً من حركة “طالبان”

2 يناير, 2017 - 8:24 مساءً المصدر: وكالات
مقتل 21 عنصراً من حركة “طالبان”
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن:
مقتل 21 عنصرا من حركة “طالبان” منهم قياديان ميدانيان بعدما شن سلاح الجو الأفغاني سلسلة غارات جوية

في ولاية لوجار شرق البلاد.

المصدر: وكالات
2 يناير, 2017

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