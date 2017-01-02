تشيللو قلد عناصر الكتيبة الكورية أوسمة حفظ السلام

قلد قائد القطاع الغربي لقوات “اليونيفيل” الجنرال اوغو تشيللو قائد الكتيبة الكورية 18 وضباطها وأفرادها، أوسمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في احتفال أقيم في مقر القيادة في منطقة صور.

وفي البداية جرى عرضا عسكريا رمزيا للكتيبة الكورية، التي قدمت التحية العسكرية، للجنرال تشيللو، بعدها عزفت الأناشيد الوطنية ورفعت الأعلام في ساحة العرض، ثم قلد تشيللو أوسمة حفظ السلام لقائد الكتيبة وضباطها وافرادها.

من حهته، أشاد تشيللو بـ”دور عناصر الكتيبة الكورية وتفانيهم لاجل السلام، من خلال المهام الموكلة اليهم، من قبل الامم المتحدة”، مشيراً إلى أن “احتفال تقليد ميدالية الأمم المتحدة لحفظ السلام، هو من أهم تقاليد قوات حفظ السلام، حيث تقدم فيه الميدالية، لكل من أتم تسعين يوما وما فوق، من مهامه كجندي مشارك في قوات حفظ السلام تقديرا لجهوده”.

ولفت إلى أن “الكتيبة الكورية نجحت تحت مندرجات القرار 1701، في مهامها في جنوب لبنان، على مدى السنوات التسع الماضية، وقد استلمت الكتيبة 18 مهامها في 5 آب، وقد وصل عديد المشاركين فيها الى 5300 عنصر، سيكتبون تاريخ الجيش الكوري”.

كما اعتبر قائد الكتيبة الكورية العقيد يانغ جيون سيوب، أن “هذا الاحتفال هو هدية مشرفة لجنوده، الذين عملوا كلا من موقعه لخدمة هذه المهمة في الأشهر الأربعة الماضية”،

مؤكدا “الإستمرارية بكل فخر وثقة في تمثيل كوريا على العمل من أجل السلام”.