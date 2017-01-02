كوبا: الجيش يكرم فيدل كاسترو في “عيد الثورة”

قامت القوات المسلحة الكوبية الاثنين بتكريم الزعيم الراحل فيدل كاسترو الذي رحل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثناء عرضها العسكري التقليدي بمناسبة عيد الثورة الـ58 هذا العام.

وقالت رئيسة اتحاد الطلبة الجامعيين جنيفر بيلو امام كبار قادة البلاد في ساحة الثورة في العاصمة هافانا إن “كوبا لن تتنازل عن اي من مبادئه لا يمكن لاحد ان ينسينا تاريخنا ولا رموز استقلال شعبنا”.

وذكرت بيلو ان “عملية التقارب التي بدات مع الولايات المتحدة اواخر 2014 ستكون طويلة وما زالت تحتاج الى عمل كثير”، واكدت ان “رفع الحصار الاميركي القائم منذ 1962 واعادة قاعدة غوانتانامو البحرية يشكلان شرطين مسبقين ثابتين لدى هافانا”.

وبعد العرض العسكري جرت “مسيرة للشعب المحارب” بدعوة من الرئيس راوول كاسترو شارك فيها الالاف الذين كرموا القائد فيدل كاسترو الذي توفي عن 90 عاما.