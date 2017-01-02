البغدادي يأمر خلاياه باستهداف هذه الأماكن في2017..؟

أفاد مصدر محلي في نينوى بأن زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، أبو بكر البغدادي، وجه تعليماته إلى قادته بتفعيل عمل خلاياه في الدول العربية والأوروبية وتنفيذ هجمات نوعية على المدنيين.

وقال المصدر، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني الجاري، إن زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي طالب قادة التنظيم من المهاجرين إلى إحياء الخلايا النائمة في الدول العربية، وتكثيف الهجمات على المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي” لمحاربة التنظيم، مبينا أن البغدادي وجه رسالة إلى عناصره في ما يسمى مجلس الشورى على شن الهجمات النوعية وإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والخسائر البشرية، وفقا لموقع السومرية نيوز العراقي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن البغدادي حرض أيضا على ضرب المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية في البلدان العربية، فضلا عن شن هجمات في دول أوروبية، ردا على ما أسماه اعتداء التحالف الدولي على “أرض الخلافة والمسلمين”.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد, بأن تنظيم “داعش” أمر عناصره المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم وإعلان ولايات عربية هناك تمهيدا لشن هجمات على المقار الحكومية.

وكان مصدر آخر في محافظة نينوى كشف, عن إصدار زعيم تنظيم “داعش”، المدعو أبو بكر البغدادي، تعميما عاجلا لتنظيف سجون ما يسمى بـ”ولاية نينوى” ممن يسمون بـ” جند الخلافة”، فيما أكد أن عشرات من قيادات وعناصر التنظيم المحتجزين قد أطلق سراحهم في الموصل وضواحيها.

وأضاف المصدر أن العديد من سجون الموصل أطلقت بالفعل سراح العشرات من قادة ومسلحي التنظيم ممن جرى اعتقالهم لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن تنظيف السجون يأتي في اطار محاولات التنظيم الاستفادة من قدرة عناصره المعتقلين في الحرب واستثمارهم في سد الفراغات.