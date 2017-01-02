أكثر من 2000 سعودي يقاتلون في منظمات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون حاليًا في ما يسمى منظمات في الخارج وإن أكثر من 70% منهم يقاتلون في سوريا.

وصرح المتحدث بإسم الوزارة اللواء منصور التركي لصحيفة “الحياة” الصادرة من لندن أن “عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليًا في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصرًا، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة”.

وقال إن 1540 من هؤلاء يتواجدون حاليًا في سوريا التي يتدفق إليها المسلحون منذ سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مناطق شاسعة منها في منتصف 2014.

وأضاف إن عدد السعوديين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في اليمن يبلغ 147 عنصرًا، “فيما يوجد 31 سعوديًا في أفغانستان وباكستان، وخمسة في العراق”، بحسب التركي الذي أشار إلى عدم توفر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.

وأكد التركي وجود “73 سعوديًا موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية”.