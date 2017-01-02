تركيا: قريبون من تحديد هوية مهاجم اسطنبول

أعلن نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، أن سلطات البلاد قريبة من تحديد هوية منفذ الهجوم الدامي في ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول.

ونقلت “رويترز” عن كورتولموش قوله: “لقد تم العثور على آثار بصماته والتعرف على ملامحه، وبعد ذلك ستسير عملية تهديد هويته بسرعة”.

وأكد المسؤول التركي أن السلطات أوقفت 8 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تنفيذ الهجوم، مؤكدا عزم تركيا على مواصلة محاربة الجماعات الإرهابية حتى إزالة تهديدها للبلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة دوغان التركية اعتقلت الشرطة التركية بتوقيف 8 أشخاص يشتبه في علاقتهم بهجوم اسطنبول الذي راح ضحيته 39 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين.

ووضع المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي تبناه تنظيم “داعش” في ملهى ليلي في اسطنبول، ليلة رأس السنة، بحسب الوكالة.

ولم تتوافر أي معلومات حول الموقوفين الذين قبض عليهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وهذه هي عمليات التوقيف الأولى في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي لا يزال منفذه فارا.