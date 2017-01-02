الموساد يجند جاسوسات وينشر فيديو لاستقطابهن

إعلان مثير لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نُشر في الصحف الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، يبحث من خلاله الموساد عن فتيات إسرائيليات لتجنيدهن.

ووفق صيغة الإعلان، مطلوب نساء “ذوات شخصية مميّزة” لوظيفة ضابطة جمع معلومات، وهي الوظيفة الأعلى مرتبة في الجهاز، وتدعى باللغة العامية وظيفة “تجسّس”.

وجاء في الإعلان أيضا: “لا يهمنا ماذا فعلتِ، إنما مَن أنتِ”، بهدف التشديد على أن التجربة ليست مطلوبة لعمل من هذا النوع، بل الشخصية”، كما ورد أيضا في وصف الوظيفة “إذا كنتِ صاحبة شخصية وقدرة، فتكتسبين الخبرة الأخرى لدينا..”

ويبحث الموساد، وفق الإعلان، عن نساء يتمتعن بـ “تميز شخصي، وقدرة على تفعيل أشخاص وقيادتهم، والصبر، والقدرة على الأداء المرتفع عند كثرة المهام والضغوط، وعلى الارتجال، والعمل في ظروف غير مريحة”.

وقال الإعلان المنشور، حسب المصدر، إنه يفضل اللواتي يُتقن” لغات أجنبية” ولكن ذلك “ليس شرطاً أساسياً للفوز بالوظيفة”، وأضاف أن مهام المجندات الجديدات، تتضمن أيضاً “نشاطات طارئة، وبعثات خارج البلاد”.

بالإضافة إلى الإعلان المكتوب، نشر الجهاز فيديو يظهر فيه رجل وامرأة وهما ينجزان مهمات خاصة “مثل المهام التي تحدث في الأفلام فقط”، لتحفيز الترشح للوظيفة.