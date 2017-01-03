“حزب الله” طمأن حلفائه..

في إطار المناقشات الجارية بشأن قانون الانتخابات النيابية، علم من مصادر وثيقة الصلة بما يدور في الكواليس السياسية، أن قوى 8 آذار، تُجري في ما بينها اتصالات مكثفة بعيداً من الأضواء مع قيادة “حزب الله” ومع اللواء السوري علي المملوك، بهدف حفظ حقها بأي قانون انتخابات يتم التوافق عليه، وهي تعتبر أن قانون النسبية الشاملة، هو القانون الذي يؤمن لها تمثليها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد ستة أشهر، باعتبار أن مشروع القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، لا يوفر لها حظ النجاح في أية انتخابات، لأنه سيُبقي الناخب تحت تأثير القوى السياسية التي تتحكم بمفاتيح اللعبة الانتخابية، ولن يسمح لهم بالوصول إلى الندوة النيابية.

وعُلم أن القوى المشار إليها، وجهت مجموعة رسائل لـ”حزب الله” في هذا الصدد، تطلب إليه عدم التخلي عنها، لأنّ ساعة الفرج أصبحت قريبة على حد قول البعض منها، باعتبار أن النظام السوري سيولي الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان اهتماماً خاصاً، بالرغم من الأحداث في سوريا، في وقت أشارت معلومات إلى أن “حزب الله” طمأن حلفاءه بعدم التفريط بهم وأنه سيخوض الانتخابات النيابية، إذا ما حصلت جنباً إلى جنب معهم، متمنياً عليهم الوثوق به وعدم خلق بلبلة في هذا الموضوع، تجعل الفريق الآخر غير متساهل حيال اقتراحه بالنسبة لقانون النسبية الشاملة.

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