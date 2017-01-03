بالفيديو الصادم: اطفال داعش وحوش تقتل دون رحمة

مشهد دموي جديد يتصدر باكورة جرائم تنظيم داعش الارهابي الذي لا تقف عند حد واحيانا يعجز العقل البشري عن تخيل حدوث هكذا جرائم.

فيديو جديد للتنظيم يعرض من خلاله مجموعة من الاطفال وهم ممسكين اسلحة نارية فيدخلون الى احد اوكار التنظيم حيث يوجد مجموعة من الاشخاص المقيدين ممن يتهمهم التنظيم ب”الردة”، فيقوم الاطفال باطلاق النار عليهم وقتلهم واحدا تلو الاخر دون شفقة او رحمة.

احد الاشخاص يفر هاربا من مسدس يحمله طفل ويختار ان يموت قفزا من سطح البناية العالي على ان يموت قتلا على يد طفل ملثم!!، قفزة ذاك الشخص وموته جرائها لم تشبع غريزة اطفال التنظيم حيث بدأ الطفل برش النار على الضحية بشكل هستيري يعكس مدى قبح اجرام داعش وفظاعته.

الفيديو الذي صور بعناية فائقة والمشاهد المنتقاة بحرفية بالغة لا تعكس همجية التنظيم الارهابي وانما تعكس براعة فريدة اختص بها الاعلام الاميركي وهوليوده فهو يذكرنا بفيلم الرعب الاميركي “اللعبة تشاكي” التي تقتل بوحشية بالغة كل ما يقع امامها.

عدا عن تشاكي يصح ذكر ابو نمر مفخخ الاطفال احد عناصر تنظيم جبهة النصرة الذي قام بتفخيخ طفلتيه حيث نجح بتفجير واحدة في قسم شرطة الميدان بدمشق، ابو نمر ومن خلفه النصرة واولئك الاطفال ومن خلفهم داعش وجهان لعملة واحدة اصدرها الاميركي ودفع ثمنها العرب الذين تحولوا لادوات فتاكة بيد الاميركي منذ بدء الازمة السورية.

التحالف الدولي الذي يقول انه يحارب داعش في الرقة ترى الم تكشف راداراته المتطورة هذه العملية ومن قبلها عمليات تجنيد الاطفال لصالح داعش؟

يذكر هنا ان الرادارات الروسية سبق وان كشفت عملية اعدام ميدانية لعدد من جنود الجيش السوري الذين تم اسرهم مؤخرا في مدينة تدمر اثر سيطرة التنظيم عليها فقام الطيران الروسي باستهداف عملية الاعدام ماادى لمقتل كل عناصر داعش المتواجدين في العملية.

وبالرجوع للفيديو فإنه يمثل انتهاكا صارخا لكل حدود الانسانية حيث قتلت الضحية على يد ضحية اخرى فيما يواصل المجرم الحقيقي متابعة حياته واجرامه دونما رادع.

المصدر- خاص الحدث نيوز

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