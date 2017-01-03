رسالة من ملك الاردن الى عون

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، عند العاشرة من صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى بيروت يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويسلمه رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين. كذلك يلتقي المسؤول الأردني رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري.

وكان في استقبال جودة في صالون الشرف في المطار سفير الأردن في بيروت نبيل مصاروي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة ميرا ضاهر.

ولدى وصوله إلى صالون الشرف في المطار، قال وزير الخارجية الأردني انه سيسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية يدعوه فيها إلى حضور القمة العربية في عمان في شهر آذار المقبل”، مشيرا الى انه سينتهز الفرصة “لتقديم تهاني جلالة الملك للرئيس عون لانتخابه رئيسا للجمهورية”، مضيفا أنه “سيلتقي أيضا رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل”.

واكد ان كل هذا “يأتي في إطار العلاقات التاريخية والاخوبة بين لبنان والأردن الذي يتطلع إلى أن يكون عام 2017 عام ازدهار وسلام على لبنان”، معتبرا “أن مشاركة الرئيس عون في أعمال القمة سيثري القمة العربية”.

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