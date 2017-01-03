كيف سيكون طقس الغد

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة وبرق ورعد أحيانا دون تعديل درجات الحرارة وثلوج متقطعة على ارتفاع 1100م وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة : طقس متقلب بسبب كتل هوائية باردة مسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء، ويستقر خلال الأيام اللاحقة.

-الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة وبرق ورعد أحيانا دون تعديل درجات الحرارة وثلوج متقطعة على ارتفاع 1100م وما فوق، أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 1 الى 8 درجات، الأرز من -3 الى 3 درجات، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

-حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي : 770 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:41.