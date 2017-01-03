الخارجية الإيرانية: زيارة الوزير المعلم لطهران جاءت ضمن الاتصالات المستمرة للطرفين

أكد مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إيراني أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لإيران جاءت في الوقت والظرف المناسبين واستمرارا لخط الاتصالات القائم بين مسؤولي البلدين بعد الانتصارات التي تحققت في مدينة حلب.

وجدد إيراني في حوار مع قناة العالم الإخبارية اليوم ترحيب بلاده الدائم بالتشاور بين المسؤولين السوريين والإيرانيين وقال “نحن نرى إنه وخاصة بعد التغيرات التي حصلت في حلب خلال الشهر الماضي فإن الظروف الجديدة وتوجه التطورات في الميدان نحو تبادل الآراء من أجل العثور على حل سياسي في سورية قد حتمت أن تتجه الأمور نحو مصالح الشعب والحكومة وجميع الأطراف في سورية”.

وكان الوزير المعلم أكد خلال لقائه في وقت سابق اليوم مع الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أهمية استثمار الانتصار على الإرهاب في حلب للعمل على تسوية سياسية للأزمة تحفظ وحدة سورية وسيادتها

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