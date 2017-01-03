الباص الأخضر من جديد في ريف دمشق

في إطار ما تقوم به الدولة السورية من تسويات عبر مناطق سوريا فقد تم إنجاز اتفاق للتسوية بين الحكومة السورية والميليشيات المسلحة المتواجدة في قرى “بيت سابر وبيت تيما وكفر حور” بأقصى الجنوب الغربي لريف دمشق في منطقة سعسع.

وبحسب ما أفادت به مصدر خاصة للحدث نيوز فقد تم اليوم تنفيذ البند اﻷول من الاتفاق المتمثل بترحيل 33 مسلحاً مع عائلاتهم عبر 3 حافلات إلى إدلب.

وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق ينص على تسوية أوضاع الراغبين بإلقاء السلاح والعودة إلى حياتهم الطبيعية على أن يتم ترحيل كل من يرغب بذلك نحو إدلب، في خطوة تمهيدية لإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه القرى وإنجاز المصالحات الوطنية وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة السورية بعد التخلص من كل المظاهر المسلحة.

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