مصدر ميداني: الميليشيات المسلحة تخرق الهدنة وتعتدي بصاروخ على حاجز للجيش السوري فوق جسر الكباس على أطراف دمشق

3 يناير, 2017 - 4:10 مساءً
3 يناير, 2017
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