مصدر ميداني:طائرات الشحن تلقي مظلات تحمل مساعدات إنسانية وغذائية فوق الأحياء المحاصرة من” تنظيم داعش ” بمدينة دير الزور

3 يناير, 2017 - 4:26 مساءً
3 يناير, 2017
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