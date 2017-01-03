كتاب “كفاحي” لهتلر يسجل مبيعات قياسية في ألمانيا في العام 2016

سجّل كتاب “كفاحي” لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر مبيعات قياسة في العام 2016، وفقا لما أفادت به صحيفة Tagesspiegel، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني.

ودخلت الطبعة الجديدة من كتاب “كفاحي” المزودة بتعليقات نقدية على أفكار هتلر، والمعدة من قبل معهد التاريخ المعاصر في ميونيخ، الأسواق الألمانية مطلع العام الماضي.

ونقلت Tagesspiegel عن مدير المعهد، أندرياس فيرشينغ، قوله إن 85 ألف نسخة من الكتاب بيعت خلال العام المنصرم، بدلا من 4 آلاف كان مخططا لطباعتها سابقا، ومن المتوقع أن تصدر الطبعة السادسة من الكتاب أواخر الشهر الجاري.

وقال فيرشينغ إن طبعة “كفاحي” باللغة الفرنسية قيد الإعداد، موضحا أن الحديث يدور عن ترجمة مقتضبة و”معدلة”.

وأشار فيرشينغ إلى أن معهده تلقى 70 طلبية للترجمة لكن هذا الحجم “يتجاوز إمكانيات المعهد”، مضيفا: “ما نتمنى فعله أن ننجز ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، لأنها ستشمل دائرة واسعة جدا من القراء”.

وألف أدولف هتلر كتابه “كفاحي” في العام 1924، وهو سجين في أحد السجون الألمانية. ويعد الكتاب الذي كان يطبع خلال حياة هتلر بملايين النسخ، رصيدا إيديولوجيا للنازية.

وقبل العام 1945، تُرجم كتاب هتلر إلى 18 لغة، وبيع أكثر من 12 مليون نسخة منه.

وفي أبريل/نيسان 2010، أدرج الكتاب في روسيا على القائمة الفدرالية للمواد المحرضة على التطرف.

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