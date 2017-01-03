نجوى كرم”لم اتزوج سراً..ومش غلط إنّي حب؟!

افتتحت شمس الغنية نجوى كرم عام 2017 بلقاء إذاعي مع ريما نجيم عبر أثير إذاعة “صوت الغد” قالت فيه أنها بدأت صفحة جديدة عنوانها “بتحب؟ حب أكتر”، ونفت أن تكون قد تزوجت سرّاً مشيرةً أنها حين ستقدم على هذه الخطوة ستعلن ذلك أمام الجميع، وأضافت أن دخولها القفص الذهبي يعود إلى ما كتبه الله لها تماماً كما ساعة الولادة والموت، وأنها لن تقوم بهذه الخطوة إن لم تشكل إضافة لحياتها خاصةً بعد تجربة لم تكن ناجحة كمشروع بسبب ظروف عملها الصعبة وسعيها دائماً لتقديم الأفضل فنياً وهو ما يأخذ من الحبيب الذي وإن لم يؤثر به ذلك سلباً قد يصبح شريكاً.

نجوى كرم أعلنت خلال اللقاء عن علاقة حبّ تعيشها اليوم وقالت: “غلط إني حبّ؟” مشيرةً أنها وحين تحبّ، يكون حبها كامل وهو ما تعتبره الحبّ السليم الذي لا يعرف خللاً.

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