وزير النقل:تم تجهيز قاعة الشرف والمهبط وصالات الركاب والشحن وأجهزة المراقبة والسلامة والأمن والتفتيش وكل مايلزم لاستقبال الطائرات وإقلاعها في مطار حلب

3 يناير, 2017 - 4:41 مساءً
3 يناير, 2017
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