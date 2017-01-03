مقتل 6878 مدنيا في العراق عام 2016

3 يناير, 2017 - 4:47 مساءً المصدر: وكالات
مقتل 6878 مدنيا في العراق عام 2016

أسفرت أعمال العنف التي شهدها العراق خلال عام 2016 عن مقتل 6878 مدنيا على الأقل، حسبما نقلته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI).

وأضافت البعثة في بيان لها أن 12388 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح بالعراق في العام المنصرم، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية لا تضم أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في محافظة  في الأشهر مايو/أيار، ويوليو/تموز، وآب/أغسطس، وديسمبر/كانون الأول عام 2016.

وأكدت البعثة أنه لا توجد لديها أية معلومات متعلقة بالضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق المعارك العسكرية، أو الذين توفوا بسبب عدم وجود مساعدات طبية، والأدوية، والمواد الغذائية.

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
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