مركز حميميم: يتم إجراء تحقيق في كل خروقات وقف الأعمال القتالية التي ترصد واتخاذ تدابير للحيلولة دون تكرارها

3 يناير, 2017 - 5:12 مساءً
3 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل